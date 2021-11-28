​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي إدلب وحماة

وشهدت أماكن في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في ظل القصف والاستهدافات اليومية التي تشهدها المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وأمس السبت، أطلقت قوات حكومة دمشق قذائف صاروخية على مناطق في البارة والفطيرة وسفوهن وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدف مرتزقة الاحتلال التركي "بالقناصات" مواقع الأولى على محور سراقب بريف إدلب الشرقي.

(د ع)