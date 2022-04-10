​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي إدلب الشمالي والجنوبي

وقصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الأحد، بالصواريخ، مناطق في بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات، وسط تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء الريف الإدلبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس السبت، أشار المرصد إلى تنفيذ المقاتلات الروسية 8 ضربات جوية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، طالت منطقتي الفطيرة وتل فليفل في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والتي تقع على مقربة من مواقع انتشار قوات الاحتلال التركي في ريف إدلب.

يذكر أن الاستهداف الجوي الروسي كان الثاني من نوعه للمنطقة المسماة "خفض التصعيد" خلال الشهر الرابع من العام 2022.

(د ع)