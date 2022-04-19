​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي حماة وإدلب

وسقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق على مناطق في الزيارة والسرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وذلك بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء وصباح اليوم.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد أشار أول أمس، إلى قصف صاروخي نفذته قوات دمشق على كل من سفوهن والبارة والفطيرة وبينين وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، كما شهد محوري العمقية والمشاريع بسهل الغاب، شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة "الفتح المبين".

(د ع)