​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي حلب وإدلب

سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، على مناطق في محيط قرية كفر عمة بريف حلب الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أيضاً، أماكن في محيط قريتي بينين وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشمالي، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

وأمس الثلاثاء، استهدفت قوات حكومة دمشق بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة مناطق في بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، كما قصفت مناطق في البارة والفطيرة وبينين وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، في حين قصفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع الأولى في قرية البركة ومحيطها بسهل الغاب.

(د ع)