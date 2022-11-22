​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في ريفي حلب واللاذقية

قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، صباح اليوم الثلاثاء، محيط قرية كفر نوران ومحيط قرية العصعوص في ريف حلب الغربي.

كما طال القصف المدفعي، محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية، ضمن منطقة "خفض التصعيد"، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الإثنين، استهدفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في جورين بصاروخ موجه، سيارة في قرية قليدين بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى.

كما شن الطيران الحربي الروسي 6 غارات جوية، استهدفت محيط معبر ومشفى "باب الهوى" بالقرب من بلدة سرمدا على الشريط الحدودي مع لواء إسكندرون.

(د ع)