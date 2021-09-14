​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق في حماة بـ 35 قذيفة

وأطلقت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، الثلاثاء، أكثر من 35 قذيفة صاروخية ومدفعية على مناطق في القاهرة والمنصورة في سهل الغاب شمال غرب حماة، دون أنباء عن إصابات، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما شن الطيران الروسي غارات جوية على ريف حلب لليوم الثالث على التوالي، حيث أطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، غارات على أطراف منطقة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

وكانت المقاتلات الروسية قد استهدفت أمس ريفي إدلب وحلب بنحو 15 غارة جوية، أطلق 7 منها على منطقة دير سنبل جنوب إدلب و4 على محيط بلدة البارة في جبل الزاوية، والباقي على أطراف بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي.

(د ع)