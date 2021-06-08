​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق ضمن الريف الإدلبي

وشهدت مناطق في البارة واحسم ومشون وابلين وبليون وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وسفوهن ضمن الريف الجنوبي الإدلبي، منذ فجر اليوم، الثلاثاء، قصفًا صاروخيًّا مكثفّا نفذته قوات حكومة دمشق، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدى القصف لمقتل طفل وجرح اثنين آخرين في القصف على ابلين، بالإضافة إلى سقوط جرحى في مشون، وسط قصف مكثف ومتبادل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا على محاور التّماس بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد وثق أمس، مقتل اثنين من مرتزقة تركيا بقصف بري لقوات حكومة دمشق، الأول جراء استهداف إحدى نقاطهم بالقذائف الصاروخية، على محاور القتال في بلدة دير سنبل جنوبي إدلب، والثاني قتل بالقصف الصاروخي على بليون أثناء وجوده في القرية الواقعة بريف إدلب الجنوبي وليس في مناطق التّماس.

(د ع)