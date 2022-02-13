​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بريفي إدلب وحماة

وشهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق استهدف أماكن في البارة وفليفل وسفوهن والفطيرة وبينين بجبل الزاوية جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، استهدفت قوات حكومة دمشق بالرشاشات الثقيلة محاور التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي بسهل الغاب بريف حماة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات استطلاع روسية في أجواء جبل الزاوية وسهل الغاب بريفي إدلب وحماة.

وأمس السبت، قتل 6 مواطنين من عائلة واحدة، رجلان وطفلان وامرأتين، في قصف نفذته قوات حكومة دمشق في بلدة معارة النعسان الواقعة بريف إدلب الشمالي الشرقي.

(د ع)