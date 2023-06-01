​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بريفي إدلب وحلب

جددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على عدد من البلدات والقرى ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة بلدات إحسم وسفوهن وفليفل بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. كما قصفت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بالمدفعية الثقيلة محيط قرية كفر تعال بريف حلب الغربي، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قصفت بالمدفعية الثقيلة، مساء أمس، محيط قرية خربة الناقوس بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، ما أدى إلى اشتعال النيران بالمحاصيل الزراعية في القرية، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قرية الرويحة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ووفق ما وثق المرصد فقد قتل 29 شخصاً بأعمال عنف ضمن منطقة "خفض التصعيد" خلال أيار الماضي بينهم ضابط بالقوات الروسية.

كما استأنفت الطائرات الحربية الروسية غاراتها على ريف إدلب، حيث استهدفت بتاريخ 26 أيار محور فليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الأول 2022 الفائت، كما قصفها في 29 أيار، مستهدفة بذلك قرية بزابور ومحيط جبل الأربعين في ريف إدلب.

(د ع)