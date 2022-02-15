​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بريفي حلب وإدلب

وشهدت مناطق في أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، صباح اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تعرضت مناطق في فليفل وبينين وأطراف الفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، لقصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان انفجار قد وقع بعد منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، في بلدة معارة النعسان الواقعة بريف إدلب الشمالي الشرقي نجم عن استهداف لمُسيرة انتحارية، يرجح أنها تتبع لمجموعات إيرانية دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

(د ع)