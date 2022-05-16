​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بجبل الزاوية وتحليق لطيران الاستطلاع الروسي

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً استهدف قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقتل أمس، ضابط برتبة مقدم بقوات حكومة دمشق، جراء قصف صاروخي نفذته مرتزقة ما تسمى “الفتح المبين” على مدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

كما استقدمت جماعات موالية لحكومة دمشق من أبناء نبل والزهراء تعزيزات عسكرية تضم عناصر وأسلحة ثقيلة إلى محاور ميزناز والفوج 46 وكفر عمة وكفر تعال وتقاد وبسرطون، بريف حلب الغربي، بعد يومين من استهداف حافلة تقل مسلحين موالين لحكومة دمشق من الطائفة الشيعية من أبناء نبل والزهراء، من قبل المرتزقة وذلك بصاروخ موجه في محور عينجارة – قبتان الجبل بالقطاع الغربي من الريف الحلبي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 10 من المسلحين الموالين لحكومة دمشق.

(ل د)