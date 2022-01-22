​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بجبل الزاوية بريف إدلب

وشهدت مناطق في البارة وفليفل وبينين وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، خلال الساعات الفائتة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات حكومة دمشق، في حين ألقت طائرات روسية بوالين حرارية في أجواء جبل الزاوية وذلك لليوم الثاني على التوالي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهد محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين قوات حكومة دمشق من طرف ومرتزقة الاحتلال التركي من طرف آخر، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأمس الجمعة، نفذت قوات حكومة دمشق، جولة من القصف المدفعي، على قرى كفر نوران وكفر عمة ومحيط الأتارب ومعارة النعسان غرب حلب، تزامناً مع اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في محور كفر نوران ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

(د ع)