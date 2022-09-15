​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بأرياف إدلب وحلب وحماة

نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً عنيفاً على عدة مناطق في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وأخرى ضمن ريف حلب الغربي وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.
خبر 2022-09-15T11:00:00 مركز الأخبار

تجددت الاستهدافات البرية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في حرش بينين ومحيط شنان والبارة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محيط مكيلبيس وبلنتا وكفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، ومناطق ثانية في محيط العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً على مناطق في قريتي العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في محيط الرويحة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)


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