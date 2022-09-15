​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف مناطق بأرياف إدلب وحلب وحماة

تجددت الاستهدافات البرية ضمن منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، حيث قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في حرش بينين ومحيط شنان والبارة وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في محيط مكيلبيس وبلنتا وكفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، ومناطق ثانية في محيط العنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مدفعياً على مناطق في قريتي العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في محيط الرويحة وسفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)