​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف بلدات في ريفي إدلب وحماة

وشهدت مناطق في بينين وفليفل ومحيط كنصفرة والفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وحميمات والحصن وقليدين بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي قصفاً صاروخيّاً نفذته قوات حكومة دمشق.

فيما قصفت مرتزقة تركيا مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق على محور كفرنوران بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد أمس، أن طائرة حربية روسية قصفت بغارتين جويتين، مواقع مرتزقة تركيا في محور دوير الأكراد في ريف حماة الشمالي الغربي قرب الحدود الإدارية لمحافظة اللاذقية.

كما قصفت بـ 3 غارات جوية استخدمت فيها صواريخ شديدة الانفجار، أماكن في محيط بلدة البارة في ريف إدلب على مقربة من نقطة تابعة للاحتلال التركي في المنطقة هناك.

(د ع)