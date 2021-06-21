​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف بلدات في الريف الإدلبي بأكثر من 200 قذيفة

وتواصل قوات حكومة دمشق تصعيدها البري على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، لاسيما القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، إذ أطلقت قوات حكومة أكثر من 200 قذيفة صاروخية ومدفعية منذ ما بعد منتصف الليل وحتى اللحظة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدف القصف مناطق في مشون والبارة واحسم وبينين وفليفل والفطيرة وكنصفرة وسفوهن والموزرة وكفرعويد ومناطق أخرى جنوب إدلب، وقد أدى ذلك إلى سقوط خسائر بشرية.

ففي البارة قتلت قذائف قوات حكومة دمشق مواطنتين اثنتين على الأقل، بالإضافة إلى سقوط جرحى، وفي احسم جرى استهداف مخفر بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص كحصيلة أولية.

وعلى صعيد آخر، قُتل مقدم في قوات حكومة دمشق جراء استهدافه من قبل مرتزقة تركيا على محاور سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأشار المرصد مساء أمس، إلى مقتل عنصر وإصابة آخرين من مرتزقة تركيا، جراء قصف قوات حكومة دمشق على مواقع الأولى في فليفل بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)+-