​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف بلدات بريفي إدلب وحماة

وشهدت مناطق في فليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي قصفاً نفذته قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، نفذ مرتزقة "الفتح المبين" قصفاً صاروخياً على مواقع قوات حكومة دمشق في بلدة ترملا بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وأمس الخميس، قتل 3 عناصر من قوات حكومة دمشق وأصيب آخرين، في محاولة تسلل لهم نحو نقاط مرتزقة الاحتلال التركي في محور سفوهن بريف إدلب.

كما قتل عنصر من قوات حكومة دمشق بقصف نفذته مرتزقة تركيا على مواقع الأولى في أورم الكبرى بريف حلب.

(د ع)