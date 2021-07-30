​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف بلدات بريفي حلب وحماة

وقصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الجمعة، بالصواريخ عدة مناطق في قرية زيزون بريف حماة الشمالي الغربي ومناطق أخرى في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد مساء أمس، إلى قصف مرتزقة تركيا بالمدفعية مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، كما استهدفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع قوات حكومة دمشق في كل من ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد جددت قصفها على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" بعد ظهر أمس الخميس، حيث استهدفت بأكثر من 5 غارات مناطق في إحسم ومرعيان بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة شخص بجراح على الأقل، بالإضافة لأضرار مادية.

(د ع)