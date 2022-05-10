​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف بالبراميل المتفجرة مواقع داعش في ريف حماة

واستهدف الطيران المروحي التابع لقوات حكومة دمشق بعدة براميل متفجرة مواقع يتحصن ويتوارى ضمنها مرتزقة داعش في بادية عقيربات بريف حماة الشرقي. يأتي ذلك بعد غياب لطيرانها المروحي عن التنفيذ لنحو شهر ونصف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد يوم أمس، إلى مقتل ثلاثة عناصر من قوات حكومة دمشق وإصابة اثنين آخرين، جراء انفجار عبوات ناسفة جرى زرعها من قِبل خلايا مرتزقة داعش استهدفت رتل لقوات حكومة دمشق أثناء توجهه من منطقة حميمة إلى منطقة فيضة ابن موينع بعمق بادية الميادين بريف ديرالزور الشرقي.

(د ع)