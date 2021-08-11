​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف أرياف إدلب وحلب واللاذقية

وقصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة، صباح اليوم، قرى كفر تعال وكفر نعمة وكفر نوران في ريف حلب الغربي، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قصفت قوات حكومة دمشق قريتي بينين ومعرزاف في ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع ذلك سقوط طائرة استطلاع روسية في أجواء المنطقة.

كما استهدفت قوات حكومة دمشق المتمركزة في ريف اللاذقية نقاط لمرتزقة تركيا في قرية التفاحية غرب إدلب قرب الحدود الإدارية مع مدينة اللاذقية، ومحور كبانة في جبل الأكراد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد، وثق أمس، مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان شقيقان، وبتر ساق أختهما البالغة من العمر (12 عاماً) جراء القصف على قرية تديل في ريف حلب، والآخر مواطن في قرية معرزاف في ريف إدلب.

كما شنت المقاتلات الحربية الروسية 11 غارة على ريف إدلب، استهدفت 8 منها بصواريخ شديدة الانفجار منطقة الشيخ بحر، و3 منها قرية وبلشون في ريف إدلب.

ويوجد في محيط منطقة الشيخ بحر عدد كبير من النازحين، كما تضم المنطقة مقرات عسكرية لمرتزقة تركيا.

(ل د)