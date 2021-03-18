​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف أرياف حلب وحماة وإدلب

ووقعت، صباح اليوم الخميس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين مرتزقة تركيا من طرف، وقوات حكومة دمشق من طرفٍ آخر على محور تادف في ريف حلب الشرقي.

وعلى صعيدٍ متصل، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق المرتزقة في محور حزوان بريف الباب شرق حلب، لتقوم القوات التركية بالرد وقصف مواقع لقوات حكومة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومن جانبٍ آخر، جددت قوات حكومة دمشق قصفها لأماكن في البارة وكنصفرة وأطراف سفوهن والفطيرة وبينين وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وكان المرصد السوري رصد قبل يومين، اشتباكات بين المرتزقة وقوات حكومة دمشق، على محور العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، في هجوم للأخيرة على مواقع الأولى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة.

(ش ع)