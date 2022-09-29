​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف أربع قرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب

قصفت قوات حكومة دمشق، صباح اليوم الخميس، بالمدفعية قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى وحجم الأضرار المادية حتى الآن.

كما شهد ريف حلب الغربي، تحليقاً لـ 3 مقاتلات حربية تابعة لسلاح الجو الروسي، دون تنفيذ أي غارة في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قتل عنصر من قوات حكومة دمشق، قنصاً على يد مرتزقة "الفتح المبين" على محور تلال كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، تزامن ذلك مع تحليق لطيران استطلاع في أجواء المنطقة.

(د ع)