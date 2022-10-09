​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف 5 قرى بريف إدلب

شهدت منطقة ما تسمى "خفض التصعيد" قصفاً مدفعياً عنيفاً، نفذته قوات حكومة دمشق والجماعات التابعة لها بعد منتصف ليل السبت-الأحد، استهدف محيط بلدة النيرب شرق إدلب، ومناطق أخرى في قرى سفوهن والبارة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأمس السبت، قتل مرتزق من مرتزقة "الفتح المبين" بقصف بري نفذته قوات حكومة دمشق على ريف حلب الغربي، كما قصفت الأخيرة بالقذائف المدفعية محور كبانة بريف اللاذقية، وبلدة البارة في جبل الزاوية جنوبي إدلب، ومحيط قرية كفرعمة بريف حلب الغربي.

(د ع)