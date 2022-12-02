​​​​​​​قوات حكومة دمشق تقصف 3 قرى في جبل الزاوية

شهدت قرى الفطيرة وسفوهن والبارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، اليوم الجمعة، قصفاً مدفعياً مكثفاً نفذته قوات حكومة دمشق، عقب مقتل عنصر من قواتها أمس الخميس، دون ورود معلومات عن قتلى، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وذكر المرصد، أن عنصراً من قوات حكومة دمشق، قتل قنصاً إثر استهدافه من قبل مرتزقة "الفتح المبين"، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.

واستهدف مرتزقة "الفتح المبين"، بقذائف الهاون مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق على محور مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي.

بدورها، قصفت قوات دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة تلال كبانة في ريف اللاذقية، وطال القصف المدفعي محيط بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(م ش)