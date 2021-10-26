ودخلت قوات حكومة دمشق خلال هذه الفترة إلى نحو 55 مدينة وقرية وبلدة ومنطقة في المدينة لتطبيق الاتفاق فيها، حيث أجرت “تسويات” لنحو 6200 شخص مطلوب من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والفارين منها والمطلوبين للأجهزة الأمنية، بدءًا من درعا البلد مرورًا بمناطق الريف الغربي والأوسط ووصولًا إلى مناطق الريف الشمالي والشرقي من المدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما تسلمت أجهزة حكومة دمشق الأمنية نحو 950 قطعة سلاح فردية، في حين افتتحت مركزًا لاستقبال الراغبين بإجراء “تسويات” في وقت لاحق في قسم الشرطة بدرعا البلد.

ووفقًا للمرصد السوري، فإن المناطق التي خضعت لـ التسويات”، هي: “درعا البلد وطفس وتل شهاب والعجمي ونهج و اليادودة والمزيريب ومساكن جلين وزيزون وتسيل في ريف درعا الغربي، وقرى وبلدات جلين وجملة والشجرة ومعريه وعابدين وكويا وبيت أره ونافعة والشبرق والمسريتية وعين ذكر وسحم الجولان ومناطق أُخرى في حوض اليرموك بريف درعا الغربي وداعل في ريف درعا الأوسط، وانخل ونوى وجاسم والصنمين في ريف درعا الشمالي، وآخرها نصيب وناحتة وأم المياذن والنعيمة والمسيفرة والطيبة وصيدا والكرك الشرقي والحراك والسهوة والغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة ونامر والمساقيات والجيزة وعلما والصورة في ريف درعا الشرقي، والشيخ مسكين وازرع والحارة ونمر شمال درعا، ومناطق اللجاة في ريف درعا الشمالي الشرقي.

(ش ع)