وشهدت مناطق في فليفل وبينين والفطيرة والبارة بريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في سهل الغاب شمال غرب حماة، صباح اليوم، جولة جديدة من الاستهدافات البرية نفذتها قوات حكومة دمشق، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد السوري، رصد مساء أمس، قصفاً صاروخيًاً نفذته مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين"، استهدفت خلاله مواقع لقوات حكومة دمشق في مدينة سلمى بريف اللاذقية الشمالي.

على صعيدٍ متصل، جددت قوات حكومة دمشق قصفها البري على محاور التّماس في جبل الأكراد شمال اللاذقية وجبل الزاوية جنوب إدلب.

كما قصفت قوات حكومة دمشق مدفعياً قرية فليفل في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي ومحيط الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كبانة في ريف اللاذقية، فيما تشهد أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد" تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

(د ع)