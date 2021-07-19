واستهدفت قوات حكومة دمشق، بأكثر من 100 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل- معظم القذائف طالت الفطيرة- كما قصفت بقذائف أخرى أماكن في سهل الغاب شمال غرب حماة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، قصفت مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" مواقع لقوات حكومة دمشق في جورين وشطحة بريف حماة الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد مساء أمس، أن مرتزقة "أحرار الشام الإسلامية" استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع لقوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها، على محور الفوج 46 وقرية عاجل بريف حلب الغربي.

كما استهدف مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" ومرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" بالمدفعية الثقيلة نقاط وتمركزات قوات حكومة دمشق على محور في مدينة كفرنبل ومعرة النعمان حنتوتين وداديخ وخان السبل قرب طريق دمشق-حلب الدولي "m5" في ريف إدلب، وسط معلومات عن تدمير مربض مدفع هاون في قرية الحامدية قرب مدينة معرة النعمان، بحسب المرصد.

(د ع)