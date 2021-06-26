وقصفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم، قرية فليفل في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي ومحيط الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومحور كبانة في ريف اللاذقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما تشهد أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد" تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية.

ووقع أمس، اشتباكات بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، على محور كفروما في ريف إدلب الجنوبي، في محاولة تسلل من قبل الأولى على مناطق الأخير، كما قصفت قوات حكومة دمشق، محيط قرية قميناس شرق إدلب، حيث توجد نقطة عسكرية تركية هناك.

(د ع)