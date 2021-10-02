​​​​​​​قوات حكومة دمشق تنفّذ قصفاً صاروخيّاً على مناطق في ريفَي إدلب وحماة

وشهدت المنطقة المسماة "خفض التصعيد" قصفاً صاروخيّاً نفذته قوات حكومة دمشق بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، توزعت على بلدتَي الزيارة وخربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في فليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعلى صعيد متصل، استهدف مرتزقة تركيا بالقناصات مواقع لقوات حكومة دمشق على محور بسرطون في ريف حلب الغربي، مع ورود معلومات عن إصابة عنصرين اثنين على الأقل، وفق المرصد.

وكانت قوات حكومة دمشق قد شنّت أمس قصفاً على المنطقة ما أدى لمقتل امرأة وإصابة 5 نازحين بجروح. كما شنّت المقاتلات الحربية الروسية غارات على المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، وخصوصاً بلدة البارحة حيث يتواجد فيها نقطة للاحتلال التركي.

(د ع)