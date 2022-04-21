​​​​​​​قوات حكومة دمشق تكثف نقاطها في محيط الشيخ مقصود

بعد توجه أبناء حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى الحواجز المحيطة بالحيين لكسر الحصار المفروض، كثفت حكومة دمشق من انتشار عناصرها على تلك الحواجز وزيادة الخناق على أهالي الحيين.

وأفادت عدد من المصادر المطلعة لوكالتنا بلجوء عناصر الفرقة الرابعة للاستنجاد بفرع الأمن العسكري لينشئ الأخير أيضاً نقاط تدقيق وتفتيش على الحواجز المحيطة بحي الشيخ مقصود إلى جانب الفرقة الرابعة وفرع أمن الدولة التابع لحكومة دمشق.

عدد من الناشطين أشاروا إلى أن ردة الفعل هذه تؤكد أن حكومة دمشق متشبثة بعقلية استخدام القوة العسكرية والتخويف بالاختطاف والقبضة الأمنية بدلاً من الاستجابة لمطالبات الشعب في تغيير الوضع الراهن.

الناشطين أكدوا لوكالتنا أن المشاهد الراهنة في استخدام القوة العسكرية تذكرهم بمشاهد عام 2012 إبان استخدام حكومة دمشق القوة العسكرية في التعامل مع التظاهرات التي خرجت للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي للبلاد، لتؤدي هذه السياسة في نهاية المطاف إلى وضع البلاد في دوامة حرب مستعرة منذ أكثر الـ 11 عاماً.

وتفرض الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ الـ 13 من آذار/مارس الماضي وتمنع إدخال المواد الغذائية والصناعية إليهما.

(غ د/ك)

ANHA