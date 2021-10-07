ضمن سلسلة عمليات التسوية التي تستمر بها حكومة دمشق في مدينة درعا، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، ووجهاء وأعيان المدينة برعاية روسية، بدأت قوات حكومة دمشق صباح اليوم الخميس، بعمليات تمشيط مدينة جاسم ومحيطها في ريف درعا الشمالي، بالتزامن مع تفتيش بعض المنازل في المدينة مع الشرطة الروسية، عقب انتهاء عملية التسوية في المدينة وتسليم السلاح الخفيف، حسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق أنهت عملية التسوية وتسليم قطع السلاح الخفيف في مدينة جاسم شمال درعا.

وتتواصل عمليات تسوية المطلوبين من المسلحين المحليين، والمطلوبين من المدنيين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في مدينة درعا؛ إذ استهدفت التسوية الجديدة يوم أمس، مدينة إنخل في ريف درعا الشمالي.

(ل د)