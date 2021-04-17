واستهدفت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وفجر اليوم، بالقذائف الصاروخية والمدفعية، محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وبينين وفليفل وأطراف البارة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لمحاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووثق المرصد أمس، مقتل مرتزق، نتيجة قصف قوات حكومة دمشق لنقطة عسكرية على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

على صعيدٍ متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة تلال كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور جبل الزاوية في ريف إدلب، ونقاط التماس في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

(ش ع)