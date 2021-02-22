واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية بعد منتصف ليل الأحد – الإثنين وصباح اليوم، مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وكنصفرة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، ومناطق أخرى في العنكاوي ومحيط قليدين في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وجاء الاستهداف وسط تحليق مستمر لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

ونفذت قوات حكومة دمشق أمس قصفًا صاروخيًّا بعد منتصف ليل السبت – الأحد، على أماكن في كنصفرة وسفوهن وفليفل والفطيرة وأطراف البارة وبينين والرويحة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

فيما شهدت أجواء إدلب تحليقًا مكثفًا لطائرات استطلاع روسية في ريف إدلب الجنوبي، وأخرى تابعة للتحالف في أجواء ريف إدلب الشمالي.

(ش ع)