​​​​​​​قوات حكومة دمشق تجدد قصفها البري على ريفي إدلب وحلب

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفًا بريًّا على ريفي حلب وإدلب، حيث استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في محيط كفر نوران بريف حلب الغربي، وفليفل والفطيرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط تحليق لطيران استطلاع في أجواء ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد" أمس، لاسيما جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل الأكراد، تحليقًا متواصلًا وبشكل مكثف لطيران الاستطلاع الروسي لساعات، تزامن مع قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق على مناطق في سفوهن والبارة والفطيرة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي.

كما شهد محور المشاريع في سهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة "الفتح المبين" من طرف آخر.

(د ع)