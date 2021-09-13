​​​​​​​قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على ريفي إدلب وحماة

وسقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات حكومة دمشق، صباح اليوم، على مناطق في خربة الناقوس بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في الفطيرة وفليفل والبارة وكنصفرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت طائرات حربية روسية قد شنّت أمس الأحد، غارات على محيط بلدة كنصفرة بريف إدلب الجنوبي، ومحور الشيخ سلمان، وبالقرب من مدينة دارة عزة.

كما قصفت قوات حكومة دمشق أمس، محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، ومحيط بلدة معربليت، ومحاور سراقب في ريف إدلب، وقرية قليدين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي.

(د ع)