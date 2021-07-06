​​​​​​​قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على ريفي إدلب وحماة

وقصفت قوات حكومة دمشق، فجر اليوم الثلاثاء، مناطق في فليفل وبينين وأطراف كنصفرة والبارة والفطيرة بجبل الزاوية، ومحيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن إصابات، وسط تحليق لطيران استطلاع روسي في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت مرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير"، أمس الاثنين، قاعدة صواريخ موجهة لقوات حكومة دمشق، على محور حزارين الملاجة بريف إدلب، ما أدى إلى تدميرها وإصابة عدد من عناصر الأخيرة، وسط معلومات عن وقوع قتلى أيضاً .

على صعيد متصل، استهدفت مرتزقة "غرفة عمليات الفتح المبين" بقذائف الهاون، تجمعات قوات حكومة دمشق في قرية معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)