​​​​​​​قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على ريف إدلب

ونفذت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف الليل وحتى فجر اليوم، قصفًا صاروخيًّا على مناطق في كنصفرة والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين ومحيط البارة، ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

على صعيدٍ متصل، شهدت محاور العمقية والمشاريع في سهل الغاب شمال غرب حماة، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة تركيا، بالتزامن مع تحليقٍ مكثفٍ لطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة منذ ساعاتٍ وحتى الآن، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، شهدت محاور البارة والفطيرة وفليفل في جبل الزاوية جنوب إدلب، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات حكومة دمشق من جهة، ومرتزقة تركيا من جهة أخرى، إذ قصفت الأولى بعد منتصف الليل، أماكن في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

(د ع)