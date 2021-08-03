​​​​​​​قوات حكومة دمشق تجدد قصفها على بلدات في ريفي حلب وإدلب

واستهدفت قوات حكومة دمشق بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في كفر تعال وكفر عمة وتقاد والبيترون ومناطق أخرى في الريف الغربي لمدينة حلب، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبعد منتصف الليل استهدفت قوات حكومة دمشق بصاروخ موجه سيارة في محيط كفر نوران غرب حلب، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وقصفت بلدات وقرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت أمس، قصفاً صاروخياً، استهدف كل من بحفيس ومحيط تقاد وكفر تعال وتديل في ريف حلب الغربي، والبارة وبينين والفطيرة وكنصفرة في جبل الزاوية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي.

وفي المقابل، قصفت مرتزقة تركيا مواقع لقوات حكومة دمشق على محور الدانا جنوب إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية.

(د ع)