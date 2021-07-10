واستهدفت قوات حكومة دمشق بالمدفعية الثقيلة مناطق في الفطيرة وبينين وفليفل وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحيط العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومحاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن إصابات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد أمس، إلى أن قوات حكومة دمشق قصفت بالمدفعية الثقيلة، محيط النقطة التركية في قرية البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب، واستهدفت بقذيفتين مدفعيتين محيط الأتارب من الطرف الشرقي، ما تسبب بوقوع إصابة شخص بجروح طفيفة.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد شنت غارات عدة بعد ظهر يوم أمس، الجمعة، استهدفت من خلالها محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية.

(د ع)