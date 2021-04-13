ونفذت قوات حكومة دمشق قصفًا صاروخيًّا عنيفًا على محور العنكاوي ومحاور أخرى في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بالإضافة إلى محاور القتال في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وشهدت أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد" تحليقًا لطائرات استطلاع مجهولة، تزامن ذلك مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء شمال إدلب، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، شهدت أجواء ريف إدلب، أمس، تحليقًا لطائرة حربية روسية، كما قصفت قوات حكومة دمشق بالصواريخ والمدفعية قرى جبل الزاوية في ريف إدلب، إلى جانب استهدافات متبادلة بينها وبين مرتزقة تركيا على محاور التّماس جنوب إدلب.

(د ع)