​​​​​​​قوات حكومة دمشق تحاصر اليادودة في درعا من جهاتها الأربع وتدخلها

وجرى، أمس، اتفاق بين وجهاء وأعيان بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي من جانب، وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق والروس من جانب آخر، ستجري بموجبه إجراء عمليات تسوية لعشرات المطلوبين من المسلحين المحليين والمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في اليادودة، والتي ستبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح اليوم، فرضت قوات حكومة دمشق طوقاً أمنياً حول بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي، حيث حاصرت المنطقة من 4 جهات، هي "منطقة الري وضاحية درعا وطريق طفس وخراب الشحم".

وبحسب المرصد؛ فإن الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق دخلت إلى البلدة منذ قليل بغية تطبيق الاتفاق الذي جرى خلال أمس.

(د ع)