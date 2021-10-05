وعمدت قوات حكومة دمشق إلى إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مدينة جاسم شمال درعا، وسط منع الدخول والخروج منها، بما في ذلك المرضى وطلاب الجامعات، دون معلومات عن الأسباب حتى اللحظة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد السوري في 30 أيلول الفائت، توزع مئات العناصر من قوات حكومة دمشق في محيط مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، وتمركزهم في المزارع المحيطة للمدينة مدججين بعتادهم الكامل. بالإضافة للأسلحة الثقيلة.

ووفقًا للمرصد، فقد بلغ تعداد عناصر قوات حكومة دمشق ما يزيد عن 700 عنصر من التشكيلات العسكرية المختلفة.

وجاءت التحشيدات العسكرية من أجل إجبار أهالي مدينة جاسم لقبول شروط التسوية الروسية الجديدة، والسماح لحكومة دمشق بالدخول إليها وتسوية أوضاع من تطلق عليهم اسم "المطلوبين" حيث دخلت قوات الحكومة إلى المدينة وانشأت مركز تسوية في مبنى المركز الثقافي.

ويأتي دخول قوات الحكومة السورية إلى الريف الشمالي لدرعا بعد أن أجرت عمليات تسوية مشابهة في عموم أنحاء الريف الغربي لدرعا.

وفي سياق آخر، قامت الشرطة العسكرية الروسية بجولة ميدانية ضمن بلدة سحم الجولان بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

(ل د)