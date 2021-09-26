وكانت اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء من مناطق حوض اليرموك، قد توصلت لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق برعاية الجانب الروسي، لتطبيق ما بات يعرف بـ "الخريطة الروسية" في قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا.

ودخلت قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، إلى بلدة سحم الجولان في ريف درعا الغربي، ضمن إطار الاتفاقيات التي جرت بين قوات حكومة دمشق ووجهاء وأعيان ريف درعا الغربي بإشراف روسي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، سيجري تنفيذ الاتفاق على مرحلتين بحسب توزع البلدات والقرى، وتشمل المرحلة الأولى بلدات سحم الجولان وجلين ومساكن جلين وحيط والقصر.

أما المرحلة الثانية، فستشمل بلدات الشجرة وتسيل وعابدين وجملة وعين ذكر والمزرعة وكويا ومعرية.

وجاء الخضوع للخريطة الروسية بعد اجتماع عقد يوم الخميس، وتم بموجبه الاتفاق على تطبيق بنود التسوية الجديدة في حوض اليرموك اعتباراً من يوم السبت.

وتتواصل عمليات "تسوية" أوضاع المطلوبين في عموم المناطق التي دخلتها قوات حكومة دمشق في درعا البلد وريفي درعا الغربي والأوسط، وذلك بعد مضي 21 يوماً من بدء اتفاقات "التسوية الجديدة" في مدينة درعا.

وارتفع تعداد الأشخاص الذين خضعوا لـ "التسويات" خلال هذه الفترة، إلى نحو 3200 شخص "من المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين وبعض من المدنيين".

(د ع)