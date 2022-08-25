​​​​​​​قوات حكومة دمشق تداهم منازل في ريف درعا الغربي

أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم، نتيجة إطلاق نار مصدره عناصر دورية مشتركة تابعة لقوات حكومة دمشق، خلال تنفيذها حملة دهم لمنازل في الأحياء الجنوبية من مدينة نوى غرب درعا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان

ويأتي ذلك، بعد أقل من 48 ساعة من محاولة اغتيال أحد المواطنين في المدينة، ففي 23 آب أصيب مواطن لا ينتمي لأي جهة عسكرية بجروح، جراء استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين، في الحي الغربي بمدينة نوى غرب درعا، وتم نقله إلى المستشفى في المدينة.

وفي 21 آب الجاري، قتل قيادي سابق ضمن التشكيلات العسكرية التابعة للمسلحين المحليين، جراء تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، أمام منزله في بلدة تسيل بريف درعا الغربي.

ويذكر أن القيادي خضع لتسوية والمصالحة مع قوات حكومة دمشق عام 2018.

(د ع)