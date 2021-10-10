​​​​​​​قوات حكومة دمشق تبدأ بتمشيط مناطق من الريف الشرقي لدرعا

وبدأت قوات حكومة دمشق عمليات تمشيط في كل من الطيبة وأم المياذن ونصيب، في الريف الشرقي لدرعا؛ إذ تم تفتيش المنازل برفقة الشرطة العسكرية الروسية، والتجول في مناطق البلدات السابقة، تطبيقاً لما تسمى بالخريطة الروسية، بين وجهاء المنطقة من جهة، واللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق من جهة أخرى، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد يوم أمس، إلى أن وجهاء من الريف الشرقي لدرعا، اتفقوا مع اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، على تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في بلدة صيدا وقريتي كحيلة والنعيمة في ريف درعا الشرقي، اعتباراً من اليوم، الأحد، في مبنى المجلس البلدي في بلدة صيدا.

وتتواصل عمليات "تسوية" أوضاع المطلوبين في عموم المناطق التي دخلتها قوات حكومة دمشق في درعا البلد وريفي درعا الغربي والأوسط وذلك بعد مضي 33 يوماً من بدء اتفاقات "التسوية الجديدة" في درعا.

وجرى خلالها "تسوية" أوضاع نحو 5000 مطلوب لأجهزة حكومة دمشق الأمنية من المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمسلحين المحليين والمطلوبين بقضايا أُخرى.

ولا تزال نحو 24 قرية وبلدة خارج إطار التسويات الجديدة، غالبيتها في الريف الشرقي لدرعا، وهي: صيدا والحراك والغارية الغربية الغارية الشرقية ومليحة العطش والمليحة الشرقية والمليحة الغربية والكرك الشرقي والسهوة وغصم والمسيفرة وبصرى الشام وطيسيا والطيبه وأم المياذن والنعيمة.

وفي الريف الشمالي لدرعا: كفر ناسج ودير العدس والطيحة وعقربا والمال والفقيع ومحجه وجباب.

(د ع)