وباشرت قوات حكومة دمشق "تسوية" أوضاع المطلوبين في بلدة نصيب الحدودية مع الأردن في ريف درعا الجنوبي الشرقي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي جرى بين وجهاء البلدة وقوات حكومة دمشق بضمانة روسية والذي ينص على تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الجيش والمطلوبين لأجهزة حكومة دمشق الأمنية وتسليم عدد من الأسلحة الفردية، وإجراء تفتيش لبعض المنازل بحضور الشرطة العسكرية الروسية.

وكان وجهاء بلدات نصيب وأم المياذن والطيبة في ريف درعا الشرقي المحاذية للشريط الحدودي مع الأردن، قد اتفقوا مع الجانب الروسي وضباط اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في درعا، على تطبيق اتفاق "الخريطة الروسية" الجديدة، في مناطقها اعتباراً من اليوم السبت.

وكان المرصد نشر أمس، أن قوات حكومة دمشق قد بدأت في "تسوية" جديدة للمطلوبين في مدينة الصنمين في الريف الشمالي لدرعا، استكمالاً لعمليات "التسوية" التي تجري في المنطقة بضمانة الروس.

(د ع)