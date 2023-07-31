​​​​​​​قوات حكومة دمشق تعتقل كل من ينتقد الواقع المعيشي في مناطقها

تشهد معظم مناطق حكومة دمشق تدهوراً في الواقع المعيشي والاقتصادي، إذ يعاني معظم السكان من الواقع المعيشي المزري، لا سيما بعد انهيار قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ونتيجة انتقاد السكان للواقع المعيشي الذي بات لا يطاق، تشهد تلك المناطق حملة اعتقالات واسعة.

وقامت قوات حكومة دمشق بحملة اعتقالات واسعة خلال الأيام الفائتة طالت المواطنين من مختلف الفئات العمرية، وفق ما نقله المرصد السوري.

ومع تعالي الأصوات للمطالبة بلقمة العيش وتحسين الواقع المعيشي، لا يزال المصير المجهول يلاحق نحو 20 مواطناً، بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بقوات حكومة دمشق خلال الأيام القليلة الفائتة ضمن محافظات حماة واللاذقية وطرطوس وحمص، وسط مطالب تدعو للكشف عن مصير هؤلاء والإفراج عنهم، وفق المصدر نفسه..

واعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لقوات دمشق أكثر من 6 أشخاص في قرية عين الكروم بمنطقة سهل الغاب بريف حماة، لانتقادهم بطريقة "كتابات جدارية" على شوارع القرية، كما لا يزال مصير 3 أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأيام القليلة الفائت في مدينة سلمية بريف حماة مجهولاً.

وفي السياق نفسه، أحالت الأجهزة الأمنية مواطناً إلى المحكمة في طرطوس بتهمة قانون الجرائم المعلوماتية بسبب انتقاده على مواقع التواصل الافتراضي، ممارسات قوات دمشق، بالإضافة إلى الفساد المستشري في مناطق حكومة دمشق، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين في طرطوس إلى 4 أشخاص.

(س ع)