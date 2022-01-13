​​​​​​​قوات حكومة دمشق تعاود استهداف مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب

شنت قوات حكومة دمشق فجر اليوم الخميس، قصفاً مدفعياً على مناطق في أطراف كنصفرة وفليفل والبارة وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ومحور العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت خطوط التماس في جبل الزاوية، استهدافات متبادلة بين مرتزقة الاحتلال التركي وقوات حكومة دمشق، بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، دون أنباء عن خسائر بشرية.

وشنت قوات حكومة دمشق يوم أمس، قصفاً بالمدفعية الثقيلة، على بلدتي البارة وكنصفرة جنوبي إدلب، وقرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، فيما استهدفت مرتزقة الاحتلال التركي بقذائف المدفعية مواقع لقوات حكومة دمشق على محور بلدة أورم الكبرى غرب حلب.

(ل د)