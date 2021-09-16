​​​​​​​قوات HAT تقبض على أحد قياديّي داعش في دير الزور

وقال المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، في بيان أصدره اليوم الخميس: "يوم أمس الأربعاء، 15 أيلول / سبتمبر، داهمت قواتنا الخاصة، بمشاركة التحالف الدولي، مكان تواجُد أحد القادة العسكريين لتنظيم داعش الإرهابي في إقليم ديرالزور".

وأضاف المركز: "من خلال عمليات الرصد وملاحقة عناصر داعش، واستكمالاً لعمل وحداتنا الخاصة، توصلت قواتنا في قسم "HAT" لأحد القادة، الذين ينشطون في تمويل وتجنيد الأشخاص لتنظيم داعش الإرهابي، في بلدة الشحيل في ريف ديرالزور، وبعد جمع الأدلة والثبوتيات التي تُؤكد تورطه بالأعمال الإرهابية، والمساهمة بتسهيل تحركات الخلايا الإرهابية، والتخطيط لعمليات الاغتيال، تم إلقاء القبض عليه بمشاركةٍ ودعمٍ من التحالف الدولي".

وأكد المركز في بيانه، أنه "ضُبِطَ بحوزته أسلحة ومعدات، كان يستعملها أثناء تنقلاته، ويستخدمها في عمليات الاستهداف وزراعة الألغام والاغتيالات، التي يتم من خلالها استهداف مناطقنا، وزعزعة أمن وسلامة أهلنا، وبثّ الفتنة في مجتمعاتنا، ونشر الرعب والذعر في قلوب الأهالي".

(ث ع/ س ر)

ANHA