​​​​​​​قوات دمشق تستقدم تعزيزات عسكرية إلى مدينة جاسم في ريف درعا

انتشرت مجموعات عسكرية تابعة لقوات حكومة دمشق، في محيط مدينة جاسم بريف درعا، ومنعت المزارعين من التوجه إلى حقولهم، ومغادرة المنطقة، تزامناً مع استقدامها لأكثر من 200 عنصر، توزعوا في كل من الخربة والمزرعة قرب الخربة، ومزرعة بيضاء، ونقطة بمزرعة أبو عرب، ونقطة بمزرعة الحمراء الكبيرة، ونقطة في نهاية طريق البحص.

كما وصلت دبابتان وأسلحة ثقيلة إلى حاجز سهم في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات حكومة دمشق، تسعى إلى محاصرة مدينة جاسم وإنشاء حواجز عسكرية ثابتة تشرف على المدينة والمناطق المحيطة بها.

ويأتي ذلك، بعد نحو 15 يوم من دخول قوات حكومة دمشق مدينة طفس.

(د ع)