​​​​​​​قوات دمشق تستهدف سيارة للمرتزقة في سهل الغاب وتقتل 3 منهم

قتل 3 من مرتزقة "أنصار التركستان"، صباح اليوم، جراء استهداف سيارة عسكرية كانوا يستقلونها، بصاروخ موجّه على محور الحاكورة في سهل الغاب، من قبل قوات حكومة دمشق، كما قصفت الأخيرة بقذائف الهاون محور الحاكورة بشكل مكثف ومناطق أخرى في السهل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق محيط بلدة البارة بجبل الزاوية ومحاور الفطيرة وسفوهن في ريف إدلب.

وأمس السبت، جرت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، بين مرتزقة "الفتح المبين" من جهة، وقوات حكومة دمشق من جهة أخرى، على محوري العمقية والمشاريع في سهل الغاب غرب حماة، فيما قصفت الأخيرة بالمدفعية قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن والبارة في جبل الزاوية جنوب إدلب.

(د ع)